Skype dobiva novo podobo

Čeprav je pri Microsoftu večina pozornosti v zadnjem času namenjena programu Teams, pri razvoju niso pozabili na še vedno nadvse priljubljeni Skype. V kratkem bodo objavili novo različico, ki prinaša večjo grafično pomladitev, pa tudi nekatere nove funkcionalnosti, ki so jih sem prinesli iz projekta Teams.

Največ sprememb bo vidnih v videokonferencah, kjer bodo posamezni udeleženci vidni sočasno v zdaj že običajni matriki zaslonov sogovornikov (Grid view). To velja tudi za tiste, ki v klicu ne sodelujejo z video sliko, bodo pa lahko izbirali med novimi svežimi ozadji in ikonami za popestritev vzdušja v klicu.

Novi Skype pravzaprav prinaša več alternativnih načinov prikazovanja video klicev. Tu je še tako imenovani Speaker view, režim, ki v ospredje postavlja tistega, ki trenutno govori, pa tudi znameniti Together view, kjer so vsi udeleženci prikazani tako, kot če bi skupaj sedeli za konferenčno mizo ali sedeli v predavalnici.

Novosti so tudi v organizaciji sestankovanja, kjer so izboljšali posredovanje povezav na sestanke (Meet Now, kot poznamo iz Teamsov). Za nameček udeleženci tovrstnih sestankov ne bodo potrebovali namenskega odjemalca temveč bo za sodelovanje dovolj odpreti povezavo v spletnem brskalniku.

Microsoft navaja, da so obenem tudi močno optimizirali hitrost delovanja kode programa, kar naj bi ugodno vplivalo na zmogljivost, odzivnost in stabilnost delovanja programa. Odjemalec za Okna naj bi bil za tretjino hitrejši. Tisti za naprave Andorid pa kar 20-krat!