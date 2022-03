Samsungovo opravičilo zaradi težav z Galaxy S22

Samsungov glavni izvršni direktor se je lastnikom najnovejših telefonov Galaxy S22 opravičil zaradi "težav" s programsko opremo, ki je na napravah S22 upočasnila delovanje v aplikacijah in igrah.

Gre za programsko opremo Game Optimization Service (GOS), ki naj bi optimizirala delovanje telefona pri igranju iger, predvsem preprečevala morebitno pregrevanje procesorja in grafične enote. V praksi je GOS upočasnil več tisoč aplikacij in iger, v katerih se zato telefoni slabše odnesejo kot telefoni drugih proizvajalcev z enakim procesorjem.

Samsung je že objavil posodobitev, s katero lahko omenjeno funkcionalnost omejimo, ta posodobitev je na voljo tudi pri nas. Do nje pridemo v nastavitvah, kjer poiščemo »Game Booster« in tam izberemo način »Performance«. Ob morebitnem pregrevanju procesorja bo telefon sicer še vedno omejil delovanje, a to velja tudi pri drugih telefonih.