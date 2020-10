»Sami ste si krivi!« - sodnik je zavrnil zahtevo, naj Apple začasno spet dovoli prodajo Fortnite v svojih trgovinah z aplikacijami

Apple in Epic Games sta trenutno sredi sodnega postopka, ki ga je slednji sprožil, ker mu ni bilo dovoljeno prodajati dodatkov za igro Fortnite mimo ustaljenega Applovega sistema plačevanja. Slednji seveda za seboj potegne 30% Applove provizije. Epic se je v nekem trenutku odločil, da bo temu rekel monopol, v nadgradnji igre uvedel svoje lastno plačevanje in s tem seveda zavestno sprožil Applovo »izključitev« iz trgovin AppStore (na telefonih, tablicah in Macih).

Točno tako je svojo odločitev, da za čas postopka Apple ne bo prisilil k ponovni uvrstitvi Fortinitea v svojo trgovino, utemeljil tudi sodnik – »Tožnik si je težave nakopal sam.« V 39-stranski odločitvi je celo zapisal, da lahko Epic stanje kadarkoli popravi, če meni, da bo utrpel hude finančne težave, in sicer tako, da ponovno pripravi različico Fortnitea brez lastnega sistema plačevanja. Še več – omenjenih 30% Applove provizije bi se v tem primeru začasno hranilo na posebnem računu.

Epic, kot kaže, vsaj zaenkrat ni za to.

Sodnik je, po drugi strani, odločil, da izključitve Epicovega igralnega pogona Unreal Engine ne bo dovolil (kot se je odločil Apple), saj bi to pomenilo nepopravljivo škodo razvijalski skupnosti. Unreal Engine namreč uporablja mnogo neodvisnih razvijalcev iger.

Mimogrede – Epic je zaradi istih razlogov tožil tudi Google, vendar je ta zgodba medijsko nekoliko manj odmevna. Morda zato, ker je na telefone Android katero koli aplikacijo (tudi Fortnite) vseeno mogoče namestiti, tudi če je v uradni trgovini ni. Trgovin z aplikacijami je namreč tam več, poleg tega je mogoče aplikacije namestiti tudi neposredno, s spleta.

Ars Technica