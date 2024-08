Rekordno visoka odkupnina ob izsiljevalski okužbi: 75 milijonov dolarjev

Neimenovano podjetje s seznama Fortune 50 je v začetku leta plačalo 75 milijonov dolarjev zaradi okužbe z izsiljevalsko programsko opremo, je sporočil Zscaler ThreatLabz. Okužbo je zakrivila skupina Dark Angels, vsota pa je doslej najvišja (znana) odkupnina, kar bo gotovo vzpodbudilo nepridiprave k novim okužbam.

Dosedanji rekord je znašal 40 milijonov dolarjev, kolikor je zavarovalnica CNA plačala po napadu z Evil Corp leta 2021. Kdo je plačal 75 milijonov dolarjev, v ThreatLabz niso želeli razkriti, so pa dejali, da gre za veliko podjetje. Napad pa je bil letošnji. Februarja letos je isti virus udaril po farmacevtskem gigantu Cencora, ki je 10. na seznamu Fortune 50, a podrobnosti o tem napadu niso znane. Prav tako je možno, da za kakšnega javnost (še) ne ve.

Dark Angels deluje od maja 2022 in je do danes okužil že precej organizacij. Dark Angels uporablja ljudi, ki vdirajo v sisteme z izpostavljenimi prijavnimi podatki in se nato premikajo po omrežju, dokler ne dobijo dovolj dostopa za povzročitev velike škode. To je običajno administratorski dostop do strežnika, ki nadzoruje domeno Windows. Nato uporabijo enega izmed popularnih pripomočkov za šifriranje podatkov. Dark Angels ničesar ne prepuščajo naključjem in sami izbirajo tarče. To so velika podjetja, od katerih želijo izsiliti milijonske odkupnine, namesto da bi za manjše zneske izsiljevali več podjetij. Večina drugih skupin deluje drugače in okužijo, kar se jim znajde na poti, nato pa pogajanja in zahtevke prilagodijo tarči.