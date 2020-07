Prvi preizkus Huaweijevega računalnika s procesorjem ARM

Kitajska proizvajalci se trudijo zmanjšati odvisnost od ameriških podjetji, tako je Huawei pred kratkim predstavil namizni računalnik z ARM procesorjem – prvi preizkus pa ne kaže najboljše slike.

YouTube predstavitev preizkusa si lahko ogledate spodaj (video je sicer v kitajščini, a so angleški podnapisi dovolj dobri). Za računalnik so odšteli dobrih tisoč dolarjev, gre pa za matično ploščo z Huaweijevim procesorjem Kunpeng 920. Ta je izdelan v 7 nm tehnologiji in podpira konfiguracije do 64 jeder, preizkušeni računalnik je imel osem jedrno različico brez večnitne tehnologije. Zraven je bilo nameščenih 16 GB pomnilnika DDR4, matična plošča ponuja vse pomembnejše vmesnike, čeprav so reže PCIe le tretje generacije (procesor sicer podpira tudi četrto generacijo PCIe).

Na preizkusu zmogljivosti se glede na svojo ceno ni najbolje odnesel. Klasični preizkus renderiranja videa BMW v programu Blender je trajal slabih dvanajst minut, kar je počasnejše od lani predstavljenega 4 jedrnega Intelovega Core i3-9100 (dobrih osem minut). Računalnik sicer uporablja prilagojeno različico sistema Linux, imenovano UOS, kar občutno omeji tudi razpoložljive programe.

Prvi vtis tako ni najboljši, a vseeno gre za zanimiv pokazatelj, kaj lahko pričakujemo v prihodnosti. Seveda so velika pričakovanja za Applove računalnike, ki bodo v prihodnosti tudi uporabljali procesorje ARM, s pravim razmerjem med zmogljivostmi in ceno pa bi lahko tudi druga podjetja ponudila zanimive rešitve.

Q99ccKqG3bA