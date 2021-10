Prihodnji mesec naj bi prišel novi MacBook Pro

Po pisanju spletišča Bloomberg naj bi Apple do konca leta predstavil novi prenosnik MacBook Pro z izboljšanim procesorjem ARM, imenovanim M1X.

Novi bo omenjen procesor, ta naj bi ponudil 10 jeder, od tega 8 zmogljivih in 2 varčna, namenjena manj zahtevnim opravilom in procesom, ki tečejo v ozadju. Trenutno aktualni procesor M1 ima 8 jeder, od tega 4 zmogljiva in 4 varčna jedra. Poleti so se sicer že pojavile tovrstne govorice, takrat se je omenjala možnost, da se naj bi novi procesor imenoval M2 in da bi lahko prenosnik uporabljal zaslon mini-LED. Zaradi zamud pri izdelavi teh zaslonov naj bi proizvodnjo zamaknili proti koncu leta.

Novi prenosnik naj bi bil na voljo v dveh velikostih, z 14 ali 16 palčnim zaslonom. Prenovljeno ohišje naj bi ponujalo tudi bralnik kartic SD, izhod HDMI in vmesnik MagSafe za napajanje. Bojda pa naj bi Apple tudi odstranil t.i. Touch Bar, ozek predel nad tipkovnico, občutljiv na dotik.