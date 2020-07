Prihajajo telefoni, ki se v petih minutah napolnijo do 50%

Objavljeno: 28.7.2020 12:05

Qualcomm je napovedal tehnologijo Quick Charge 5 s katero se bodo baterije telefonov v pičlih petih minutah napolnile do 50%.

Quick Charge 5 je sicer kompatibilen že s trenutnim procesorjem Snapdragon 865, a bodo telefoni potrebovali tudi Qualcommovo namensko vezje za upravljanje z energijo (konkretno čipa SMB196 ali SMB1398). Take telefone se pričakuje v naslednjih mesecih. Trenutna tehnologija Quick Charge 4 ponuja približno trikrat počasnejše napajanje baterij, kljub temu, da so jo predstavili že leta 2017 pa jo uporablja razmeroma malo telefonov. Nova različica naj bi bila tudi do 70 odstotkov bolj učinkovita od sedanje, ti napajalniki se naj bi tudi manj segrevali.