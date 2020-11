Pomnilniške enote SSD bodo še večje, hitrejše

Proizvajalci pomnilniških enot s tehnologijo Flash RAM se še naprej močno trudijo, da bi njihovi izdelki čim hitreje prenašali podatke med pomnilniškimi enotami in centralnim pomnilnikom računalnikov, v isti sapi skušajo na čim manjši površini shraniti kar se da veliko količino podatkov.

Micron je tako najavil novo generacijo pomnilnikov 3D NAND, ki lahko podatke hrani kar v 176 slojih pomnilniških celic, kar je 37% bolje od najbližjega tekmeca. V primerjavi z dosedanjo generacijo, ki je hranila podatke v 96 slojih so ta okoli tretjino izboljšali čas dostopa pri pisanju in branju podatkov. Prek vmesnika Open NAND tako zmorejo prenašati do 1600 MT/s, kar je nov rekord.

Za nameček so novi pomnilniki že takih po predstavitvi šli v proizvodnjo, tako da jih lahko kmalu pričakujemo v pomnilniških enotah. Sprva jih bomo najbrž srečali predvsem v izdelkih za podatkovne centre, saj namigujejo, da z novimi pomnilniki ciljajo na enote SSD velikosti tudi tja do 100 TB. Nimbus Data je sicer enote ExaDrive s tovrstno velikostjo predstavil že letos poleti, a za vrtoglavo ceno okoli 40.000 dolarjev. Micron trdi, da se bodo z novimi pomnilniki 3D NAND cene spustile pod 10.000 dolarjev.

Toda podatke je treba spraviti še prek vodila do glavnega pomnilnika. Tu bo verjetno pomagal novi krmilnik Phison PS5018-E18, ki v najnovejši generaciji izkorišča zgornjo mejo zmogljivosti standard PICe 4.0. Podatke lahko shranjuje in zapisuje s hitrostjo čez 7 GB/s. Za primerjavo, današnji najhitrejši krmilniki dosegajo okoli 5 GB/s pri branju in do 4,4 GB/s pri zapisovanju podatkov.