OpenAI pripravlja lasten spletni brskalnik

OpenAI, znan po svojih naprednih modelih umetne inteligence in nedavnem vstopu na trg iskalnikov s SearchGPT, zdaj razvija lasten spletni brskalnik, ki bo integriran s storitvijo ChatGPT.

Poteza krovnega podjetja priljubljene umetne inteligence ChatGPT bi lahko močno spodkopala Googlov primat na trgu iskalnikov. Podjetje že sodeluje z razvijalci spletnih strani in aplikacij, kot so Eventbrite, Redfin, Priceline in Conde Nast, kjer preizkuša prototipe svojih iskalnih produktov.

Pod vodstvom Sama Altmana si OpenAI prizadeva redefinirati iskalniške storitve z uporabo napredne umetne inteligence. Poleg tega se OpenAI povezuje s podjetjem Samsung, kar bi lahko vplivalo na njihovo dolgoletno partnerstvo z Googlom, saj je Samsung pomemben partner za Googlove storitve. Če bo OpenAI uspel z integracijo na Samsungovih napravah, bi to lahko pomenilo resno konkurenco za Google, še posebej v povezavi z obstoječim sodelovanjem z Applom.

Medtem Google nadaljuje z izboljševanjem svojih umetno inteligentnih rešitev, kot je Gemini, kar kaže na vse bolj intenzivno konkurenco na področju umetne inteligence.