OnlyFans po silovitem nasprotovanju ustvarjalcev preklical prepoved pornografije

Teden dni po objavi, ki je razburkala internet, je OnlyFans stopil korak nazaj. Še v torek so trdili, da na strani ne bodo več dovoljene pornografske vsebine, dan pozneje pa so sporočili, da prepovedi ne bo. Ali so si premislili za nedoločen čas, niso navedli.

V resnici je bila prvotna najava nepričakovana, saj je OnlyFans resnično zrasel v tako veliko platformo, kakršna je, prav zaradi pornografije. Po številnih statistikah je večina prihodkov in obiskov prav zaradi tovrstnih vsebin, kar koristi tako podjetju kot tudi ustvarjalcem teh vsebin. Prav zaradi tega je bil odziv slednjih izjemno odločen in negativen, ko so najavili prepoved, ki da bo začela veljati 1. oktobra. V OnlyFans so se zagovarjali, da to od njih zahtevajo banke.

Ustanovitelj Tim Stokely je kriptično dejal, da bodo še naprej zagotavljali izplačila in ostale storitve za ponudnike pornografskih strani. Kokoši, ki nese zlate jajca, pač ne zakolješ. Iz NCOSE (National Center on Sexual Exploitation), ki je odločno proti pornografiji na OnlyFans, so sporočili, da so nad preokretom razočarani in da si bodo še naprej prizadevali za umik pornografije z OnlyFans. Ustvarjalci vsebin pa so v glavnem zadovoljni, da bodo lahko nadaljevali delo.