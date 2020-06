Nemška COVID aplikacija s tehnologijo Google in Apple zelo priljubljena

Nemško aplikacijo za sledenje morebiti okuženim z novim koronavirusom, ki uporablja nove API vmesnike Apple (na iPhonu) in Google (Android), je v prvih 24 urah na telefone naložilo kar 6,5 milijona uporabnikov, poroča Reuters.

Aplikacijo sta v šestih tednih razvila nemški programski velikan SAP in Deutche Telekom. Dejstvo, da aplikacija uporablja API vmesnik Apple/Google, pomeni, da je spremljanje telefonov v okolici uporabnika prek tehnologije bluetooth mogoče tudi v ozadju. Prvotne tovrstne aplikacije so bile koristne le, če so bile zagnane v ospredju, kar pomeni, da se je moral uporabnik za uporabo zelo potruditi. Poleg tega je bil tak način uporabe aplikacije zelo potraten za telefonsko baterijo.

Tovrstne aplikacije, ki uporabljajo novi vmesnik API smejo razvijati le uradne oblasti (državne ali mestne), ob posebni odobritvi Appla in Googla. Vmesnik zagotavlja uporabnikovo anonimnost, zbrani podatki se ne shranjujejo nikjer.

Kritiki menijo, da so vse tovrstne aplikacije, ki za sledenje uporabljajo tehnologijo bluetooth preveč »površne« (domet bluetootha je prevelik, zato »zabeleži« tudi uporabnike, ki so od lastnika telefona oddaljeni veliko več kot dva metra, do kolikor se lahko širi virus) in zato bolj ali manj neuporabne.