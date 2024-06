Napad na TikTok ciljal blagovne znamke in znane osebnosti

TikTok je sporočil, da je bil tarča kibernetskega napada, ki je prizadel račune znanih osebnosti in blagovnih znamk, vključno s Paris Hilton in CNN.

Družabno omrežje TikTok je bilo tarča napada na omejeno število računov, kjer so zlikovci ciljali predvsem na blagovne znamke in znane osebnosti. Med drugim sta bila ogrožena računa Paris Hilton in medijske hiše CNN. Prvi ni bil resneje kompromitiran, medtem ko se je CNN s podjetjem ByteDance moral zelo potruditi, da je obnovil dostop in uvedel izboljšane varnostne ukrepe za zaščito njihovega računa v prihodnje.

Novica o kibernetskem napadu prihaja v času, ko se TikTok sooča z možnostjo prepovedi v ZDA, razen če ga ne proda svojemu kitajskemu matičnemu podjetju. TikTok ima milijone uporabnikov po vsem svetu, vendar so se pojavila vprašanja glede varnosti podatkov uporabnikov in njegovih povezav z vlado v Pekingu. TikTok postaja tudi novo bojišče družabnih medijev za ameriške volitve. Nekdanji predsednik Donald Trump se je nedavno pridružil TikToku in zbral več kot pet milijonov sledilcev, medtem ko aktualni predsednik Joe Biden uporablja platformo za ponovno izvolitev, vendar ima bistveno manj sledilcev.