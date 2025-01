Microsoftov iskalnik je videti kot Google

Microsoft je uvedel novo taktiko za povečanje uporabe svojega iskalnika Bing.

Uporabnikom Microsoftovega iskalnika Bing, ki niso prijavljeni v uporabniški račun podjetja iz Redmonda, se ob iskanju Googla prikaže stran, ki je na videz zelo podobna iskalniku spletnega velikana. Ta posebni vmesnik vključuje iskalno vrstico, grafiko, podobno Googlovi ilustraciji (Google Doodle), in besedilo pod iskalno vrstico, značilno za Google. Microsoft uporablja zavajanje predvsem pri uporabnikih, ki na novo konfigurirajo računalnike in v brskalniku Microsoft Edge iščejo Google. Podobne taktike Microsoft že dolgo uporablja, da bi uporabnike odvrnil od Googla in jih spodbudil k uporabi Binga ter brskalnika Edge.

Googlova šefica za Chrome, Parisa Tabriz, je to prakso kritizirala in jo označila kot poskus zavajanja uporabnikov ter omejevanja njihove izbire. Microsoft je v preteklosti že uporabljal agresivne metode, kot so pojavna okna v brskalniku Chrome in spremembe na straneh za prenos drugih brskalnikov.