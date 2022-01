Microsoft za novo leto poskrbel za zastoj poštnih strežnikov Exchange

Ob prehodu v novo leto je na plano pokukal še eden izmed računalniških hroščev, ki temeljijo na »prevelikih« številkah. Tako kot smo pred dvema desetletjema trepetali pred milenijskim hroščem (t.i. Y2K), je sedaj udaril (sicer veliko manjši) hrošč, ki mu ni všeč letnica 2022. Hrošč Y2K22, bi lahko rekli.

Uporabniki v podjetjih, kjer uporabljajo Microsoftov strežnik Exchange 2013, 2016 in 2019, so takoj po novem letu ostali brez novih sporočil. Ta so se namreč »zagozdila« v prenosnih vrstah, ki so odpovedovale s sporočili v upravniku dogodkov (Event Manager) – »Cannot convert “2201010001” to long«.

Izkazalo se je, da Microsoft v Exchangeu za predstavitev datuma uporablja podatkovni tip signed int32, kjer je največja dovoljena vrednost 2.147.483.647. Po novem letu je datum predstavljen v tej obliki enak 2.201.010.001, kar je preveč, zato varnostno pregledovanje sporočil, ki ga opravlja vgrajeni protivirusnik, »obvisi«.

Microsoft je že pripravil popravek.