Microsoft Pluton povečuje varnost na nivoju strojne opreme

Microsoft nadaljuje z uvajanjem novih ukrepov za zagotavljanje večje varnosti v računalnikih z operacijskim sistemom Windows 11. Na nedavnem sejmu CES so skupaj s partnerji napovedali nove prenosne računalnike, ki ponujajo še večji nivo zaščite pred zlorabami na nivoju strojne opreme, kot ga nudi varnostni modul TPM (Trusted Platform Module) 2.0. Kot vemo je uporaba TPM 2.0 eden od predpogojev, da je računalnik v celoti združljiv z okoljem Windows 11.

Microsoftova rešitev je varnostni modul Pluton, ki so ga razvili skupaj z družbo AMD in je del novih procesorjev Ryzen Pro 6000. Ta omogoča varovanje ključnih podatkov za varnost sistema (gesla, ključi za šifriranje podatkov) in s tem preprečuje različne tipe vdorov in napadov v sisteme, kot so izsiljevalska in druga zlonamerna koda.

Tehnično gledano Pluton ni samostojni modul temveč je del samega procesorja AMD. Tu je tudi glavna razlika v primerjavi z moduli TPM 2.0. Slednji so danes narejeni kot samostojna vezja, ki z glavnim procesorjem komunicirajo prek sistemskega vodila. Raziskovalci so pred časom dokazali, da ima napadalec, ki ima fizični dostop do tovrstnega računalnika (denimo ukraden prenosnik), teoretično in praktično možnost prisluškovati prenosom podatkov na vodilu in s tem dekodirati ključne podatke za vdor v računalnik.

Pluton po drugi strani komunicira s centralnim procesorjem neposredno, brez zunanjega vodila, zato varuje tudi pred fizičnimi vdori v sistem. Microsoft je tehnologijo Pluton že uporabil v najnovejših igralnih konzolah Xbox in strežniških izdelkih IoT Azure Sphere, zdaj pa širijo uporabo tudi na osebne računalnike in strežnike.

Prvi izdelki opremljeni s tehnologijo Pluton bodo prenosniki ThinkPad Z13 in ThinkPad Z16, ki jih bo Lenovo začel dobavljati nekje v maju. Sledili bodo tudi izdelki drugih proizvajalcev, prav tako zasnovani na strojni platformi AMD. Za zdaj še ni jasno kdaj in kako bo na to odgovoril Intel.

Še zanimivost - Pluton bo tako kot vsi mikrokrmilniki imel lastno sistemsko programsko opremo (firmware), ki jo bo Microsoft lahko tudi posodabljal. Menda kar prek standardnega mehanizma Windows Update, a povsem na varen način, brez možnost na ogrožanje podatkov hranjenih v varnem modulu.