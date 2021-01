Microsoft ne bo podražil naročnine Xbox Live Gold

Objavljeno: 25.1.2021 10:23

Microsoft je pred dnevi napovedal občutno podražitev storitve Xbox Live Gold, za večino igralcev bi se naročnina podvojila.

Xbox Live Gold je naročniška storitev, s katero dobimo dostop do spletnega večigralstva v igrah na konzoli Xbox. Doslej je veljala 60 dolarjev na leto, z novo podražitvijo pa bi se cena dvignila na 120 dolarjev na leto. Ugibanja v spletu kažejo na to, da bi rad Microsoft čim več uporabnikov preusmeril v naročnino Xbox Game Pass, s katero dobimo dostop do spreminjajoči se nabor iger za Xbox in osebne računalnike. Dosedanji naročniki na Xbox Live Gold lahko brezplačno preklopijo na Xbox Game Pass Ultimate (ta sicer velja 15 dolarjev na mesec), pri tem dobijo dostop tudi za že plačane mesece.

Po omenjeni napovedi se je na Microsoft vsul plaz kritik, zaradi katerih so se premislili – cene bodo ostale enake, za nekatere igre pa bo spletno večigralstvo po novem brezplačno. Tu gre za igre, ki so že tako ali tako brezplačne (t.i. »free to play«), denimo Fortnite.