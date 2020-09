Microsoft je podvodni podatkovni center potegnil iz morja

Po letu in pol je Microsoft iz morskega dna blizu Škotske potegnil podvodno kapsulo, v kateri so gostili 864 strežnikov. Prvi podatki kažejo, da je projekt z delovnim imenom Natick popoln uspeh. V letu in pol se je pokvarilo le osem strežnikov kar je le 1/8 okvar, ki jih Microsoft beleži v klasičnih podatkovni centrih. Zaradi konstantne temperature in naravnega načina ohlajanja kapsule z morsko vodo pa je bil tudi operativni strošek občutno nižji kot pri klasičnih podatkovnih centrih.

Raziskava je pokazala, da se strežniki bolje obnašajo, kadar niso v prisotnosti ljudi. Atmosfera v kapsuli je bila napolnjena z dušikom, ki blagodejno vpliva na trpežnost strežnikov - kisik, ki povzroča korozijo, vlaga in nenehne variacije v temperaturi v običajnih podatkovnih centrih, so pogosto glavni razlogi za okvare v podatkovnih centrih. Podvodne kapsule so tu precej boljša alternativa.

Microsoft je ob dvigu kapsule najprej vzel vzorce lokalne atmosfere, opremo pa napotil v natančnejšo preiskavo, kar pomeni, da bo na dokončno poročilo potrebno še nekoliko počakati. Pri Microsoftu pa menda že zdaj resno razmišljajo, da bi del infrastrukture za spletni oblak Azure namestili v tovrstne kapsule, kot je Natick, zlasti v bližini velikih mest, kjer sicer primanjkuje primernega prostora za podatkovne centre. Poleg tega bi infrastukturo na ta način približali odjemalcem, zmanjšali latenco pri omrežni komunikaciji in zmanjšali operativne stroške vzdrževanja podatkovnih centrov.