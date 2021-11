Microsoft in Meta se povezujeta

Microsoft in Meta, novo krovno podjetje blagovne znamke Facebook, sta sklenila medsebojno sodelovanje na področju orodij za skupinsko delo in video konference Teams in Workplace. Omenjeni storitvi so bosta po novem povezovali, omogočali enotno komuniciranje in delitev vsebin.

Sodelovanje bo sicer potekalo po fazah. Že zelo kmalu bodo na primer uporabniki orodja Teams lahko znotraj sistema spremljali nove objave, novice in druge vsebine iz Facebookove storitve za poslovno rabo Workplace. Objave bo mogoče tudi komentirati in jih na njih puščati reakcije.

V začetku naslednjega leta naj bi uporabniki okolja Workplace lahko sodelovali v skupinskih sestankih z uporabniki Teams in tudi sicer sodelovati v skupnih delovnih skupinah. Kasneje bodo sledili še drugi korak povezovanja, o katerih pa še ne želijo razkrivati podrobnosti.

Meta (doslej Facebook) in Microsoft sta sicer že doslej sodelovala na področju rešitev za poslovna okolja. Microsoftove storitve Office 365 so tako dosegljive v okolju Workspace, prav tako pa potekaj integracije na nivoju storitev Azure, omogočena je celo povezava z imeniškim sistemom Active Directory.

Povezava dveh sistemov za skupinsko komuniciranje in sodelovanje je eden redkih primerov na tem področju, kjer povezovanje med različnimi sistemi po enotnem standardu že močno primanjkuje. V preteklosti so sicer že obstajale iniciative za različne standarde skupinskega sodelovanja (spletno sodelovanje, video konference,...) a tipično naslavljajo le en vidik uporabe, kar zmanjšuje njihovo uporabnost, proizvajalci pa jih tipično le delno podpirajo.