Microsoft in LinkedIn analizirata uporabo umetne inteligence pri delu

Microsoft in LinkedIn sta izdala poročilo o trendih dela za leto 2024, ki je osredotočeno na vpliv umetne inteligence v delovnem okolju. Poročilo poudarja, da 75 % zaposlenih že uporablja UI pri delu, saj ta povečuje kreativnost in omogoča osredotočanje na pomembnejše naloge. Vodstva podjetij danes praviloma dojemajo nujnost uporabe umetne inteligence za doseganje konkurenčnost, vendar se soočajo z izzivi pri merjenju produktivnosti in pomanjkanjem jasnega načrta za uvajanje UI. Kljub temu zaposleni večinoma (78%) kar po lastni inicativi uvajajo UI orodja v svoje delo in pri temu niso voljni čakati na odločitve svojih podjetij.

Raziskava tudi razkriva, da raba umetne inteligence dviguje standarde v podjetjih in odpravlja dosedanje karierne omejitve. Zaposleni s kompetencami na področju umetne inteligence so v današnjih časih v izraziti prednosti pred tistimi, ki tu še zaostajajo. To močno vpliva na trg dela, saj mnogi zaradi prihoda umetne inteligence in po pridovitvi potrebnih znanj razmišljajo o menjavi kariere.

Vodstva podjetij še vedno skrbi pomanjkanje talentov, zlasti na področjih kibernetske varnosti, inženirstva in kreativnega oblikovanja. Vendar pa le tretjina zaposlenih prejema usposabljanje za umetno inteligenco s strani podjetij, zato se mnogi izobražujejo sami. Delodajalci, ki omogočajo dostop do UI orodij in usposabljanj, bodo po mnenju raziksovalcev privabili boljše talente.

Razsikava je nadalje identificirala štiri tipe uporabnikov umetne intgeligence: skeptike, novince, raziskovalce in napredne uprabnike. Razlike med temi skupinam uporabnikov so precejšnje. Napredni uporabniki UI denimo prihranijo več kot 30 minut dnevno in poročajo, da UI izboljšuje (v 90% primerov) njihovo delovno obremenitev in zadovoljstvo. Ti uporabniki delajo v podjetjih, ki aktivno spodbujajo uporabo UI in nudijo specifična usposabljanja.

Poročilo izpostavlja potrebo po novih pristopih za uspešno integracijo UI v delovne procese ter opozarja na pomen prilagojenih usposabljanj za optimizacijo uporabe UI orodij. Microsoft in LinkedIn s tem poročilom spodbujata podjetja, naj sprejmejo UI kot orodje za izboljšanje produktivnosti in zadovoljstva zaposlenih, hkrati pa opozarjata na nujnost vlaganja v usposabljanje zaposlenih za učinkovito uporabo UI.