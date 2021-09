Microsoft do nadaljnjega nadaljuje z delom na daljavo

Z začetkom karanten, povezanih s koronavirusom, so se vsa velika računalniška podjetja predstavljala kot izredno napredna pri dovoljenju dela od doma, sedaj pa se je že kar nekaj teh premislilo – Microsoft je med tistimi, ki ostajajo pri delu na daljavo.

Med večjimi sta Google in Apple požela kar nekaj kritik svojih zaposlenih, saj da jih silijo nazaj v pisarne, čeprav so pred časom napovedovali zelo fleksibilne pristope. So pa zaradi nove »delta« oblike koronavirusa podjetja že začela z zamiki s prihodom nazaj v pisarne. To sta napovedala tako Google kot Facebook, sedaj pa še Microsoft. Sprva so načrtovali odprtje pisarn z začetkom oktobra, to pa vpliva na kar 103.000 zaposlenih v ZDA. Hkrati so napovedali tudi nekaj prihajajočih novosti v programu Teams za delo na daljavo.