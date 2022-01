Meta pripravlja največji superračunalnik za umetno inteligenco

Podjetje Meta, krovna družba nad družabnim omrežjem Facebook, pospešeno gradi superračunalnik, ki bo specifično namenjen za uporabo z algoritmi strojnega učenja in umetne inteligence. Računalnik, ki ga imenujejo RSC (Research SuperCluster), bo do konca leta 2022 postal najzmogljivejši računalniški sistem za procesiranje algoritmov umetne inteligence, ciljajo pa na procesno moč v območju 5 exaFLOPS (5 * 1018) računskih operacij s plavajočo vejico na sekundo. Za primerjavo, Tesla je leta 2021 sestavil superračunalnik s podobnim namenom, ki zmore približno 1,8 exaFLOPS.

Pri gradnji RSC je družba Meta prišla do konca prve faze implementacije, v kateri so v gručo sestavili 760 strežniških modulov Nvidia DGX A100 s skupno 6.080 procesnimi enotami GPU. Tesla ima v svojem podobnem superračunalniku trenutno 5.760 jeder, Microsoft pa v razvojnem sistemu OpenAI okoli 10.000 jeder GPU. A število jeder je le eden od kazalnikov celotne procesne zmogljivosti. Meta ocenjuje, da je RSC že danes eden najzmogljivejših računalnikov za ta segment rabe na planetu in je kar 20-krat zmogljivejši od njihovega dosedanjega sistema.

Toda gradnja RSC nadaljuje in Meta napoveduje, da bodo do zaključka razvoja v sistemu imeli skupno 16.000 enot GPU, kar bo omogočalo 2,5-kratno zmogljivost glede na trenutno stanje sistema. Superračunalnik bodo uporabljali za različne namene, predvsem pa za trening algoritmov s področja umetne inteligence. RSC bo menda znal zlahka predelati učne primere velikosti 1 Exabyte (milijon terabajtov). Seveda ga bodo uporabljali tudi za upravljanje algoritmov Facebooka (na primer pri iskanju sovražnega govora) in za potrebe virtualne resničnosti (Metaverse).

RSC ni edini superračunalnik na nivoju exaFLOPS zmogljivosti, ki nastaja v ZDA. Računalnik Aurora, ki bo služil raziskava laboratorija Argonne za področje energetike in El Capitan, ki ga razvijajo za upravljanje zalog nuklearnih odpadkov, bosta nudila zmogljivosti v rangu 2 exaFLOPS.