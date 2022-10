Meta (Facebook) opozarja na ukradena gesla

Pri podjetju Meta so povedali, da so v trgovinah z aplikacijami za mobilne telefone našli preko 400 aplikacij, ki so kradle prijavne podatke, torej uporabniška imena in gesla.

Preko milijon uporabnikov, katerih gesla bi lahko bila v nevarnosti, so že obvestili. Pri tem poudarjajo, da so opozorila dokaj široke narave, torej bodo opozarjali tudi uporabnike, za katere le sumijo, da bi pri njih lahko prišlo do kraje gesel. Od 400 aplikacij naj bi jih bilo 45 za Applov sistem iOS, ostale pa za Android. V nevarnosti naj bi bili le prijavni podatki za Facebook, ne pa tudi za Instagram in WhatsApp (oba v lasti podjetja Meta).

Večina nevarnih aplikacij (47 %) naj bi ponujala urejanje fotografij, sledijo različne poslovne aplikacije (15 %), aplikacije za VPN (12 %), manjši delež pa predstavljajo različna orodja, igre, itd. Aplikacije so že bile odstranjene iz AppStore in Play Store.

V zadnjih letih opažamo vse več spletnih in drugih računalniških nevarnosti. Najbolj splošno priporočilo je uporaba programov za delo z gesli (denimo LastPass, 1Password, Dashlane, tudi Chrome, itd), ki generirajo močna, naključno ustvarjena gesla, ki so hkrati tudi različna za vsako storitev in spletno stran. Pri pomembnejših računih (kamor po našem mnenju sodi tudi Facebook) pa priporočamo tudi uporabo dvo-stopenjske avtentikacije.