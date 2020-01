Letalniki GoPro Karma od novega leta ne delujejo več

Letalnik, ki ga je podjetje GoPro nehalo izdelovati v januarju 2018, njegova programska oprema pa je bila nazadnje posodobljena devet mesecev kasneje, je najverjetneje žrtev »milenijskega hrošča GPS«, zaradi katerega starejše naprave ne znajo več pravilno interpretirati signala GPS (in GLONASS).

Uporabniki na Twitterju poročajo, da njihovi letalniki sporočajo, da ne sprejemajo signala GPS in da ne morejo kalibrirati svojega kompasa. Letalnika ne morejo usposobiti za letenje, tudi če mu izklopijo GPS, le nekaterim je slednje s popolno ponastavitvijo uspelo.

O težavi s sistemom GPS, ki ga je večina proizvajalcev naprav brez težav prebrodila, smo lani zapisali takole:

»Sistem GPS v osnovi temelji na izredno natančnem sporočanju časa. Razdaljo od nas do satelita namreč sprejemniki GPS izračunavajo iz meritev časa, ki ga je oddani signal od satelita potreboval do nas (da, ta potuje s svetlobno hitrostjo, oz. okoli 300.000 km/s, toda razliko se še vedno da meriti). Iz več takih izmerjenih razdalj (do različnih satelitov) je nato mogoče natančno izračunati pozicijo na zemeljski obli. Težava je v tem, da je v signalu GPS oddani čas zabeležen tudi z zaporedno številko tedna. Ker se je trenutna epoha začela 1. avgusta 1999, torej bomo 6. aprila 2019 zaključili 1024. teden. To je ravno 2 na deseto potenco, kar predstavlja težavo, saj se tedni shranjujejo kot 10-bitno celo število.

To sicer ni prvikrat, da je GPS prilezel do 1024. tedna. Uvodna epoha se je začela januarja 1980, zato smo prvikrat do konca 10-bitnih števil prispeli že avgusta 1999. Tedaj večjih težav ni bilo, a GPS je odtlej postal bistveno širše uporabljan.«

Letalnik GoPro Karma je imel sicer smolo že od samega začetka. Podjetje GoPro, ki se je z njim prvič (in zadnjič) podalo na tržišče letalnikov, je moralo leta 2016 letalnike v celoti odpoklicati, ker so slednji zaradi težav z baterijami dobesedno padali z neba.

Podjetje GoPro je na trenutne težave preko Tviterja odgovorilo, da njihovi strokovnjaki rešujejo zadevo.