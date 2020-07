Javni razpis za »COVID aplikacije« bo trajal dva dni. »Naročnik pričakuje agilen pristop.«

Ministrstvo za javno upravo naroča prilagoditev nemških aplikacij (za iPhone in telefone z Androidom) za sledenje okuženim z novim koronavirusom, ki sta objavljeni pod odprtokodnim licenčnim modelom, poleg tega pa naroča še odjemalsko aplikacijo za NIJZ. Ponudbe bodo zbirali do (te) srede ob 12h. Časa za oddajo ponudbe je torej dva dni.

Tudi pri izdelavi aplikacij naročnik »pričakuje agilen pristop«, saj delujočo rešitev na ministrstvu zahtevajo do prvega avgusta (14 dni). Izbrali bodo ekonomsko najugodnejšo ponudbo, bodo pa poleg cene upoštevali tudi vsebino ponudbe in reference podjetja.

V to javno naročilo ne sodijo varnostni pregledi kode, zaledni sistem, kontaktni center in funkcionalno in varnostno testiranje aplikacije. Za to bo ministrstvo poskrbelo samo.

Nestrpno čakamo, kako bo aplikacija čez 14 dni zaživela tudi v praksi in seveda kdo, za koliko denarja in kako (dobro) jo bo izbrano podjetje realiziralo… Nemci so za razvoj aplikacije (ki naj bi jo sedaj mi prilagodili) porabili 20 milijonov evrov, mesečni stroški vzdrževanja sistema pa so okoli 3 milijone evrov, poroča Deutche Welle.

Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val covida-19, ki predvideva uvedbo aplikacije, je začel veljati včeraj. Uporaba aplikacije bo prostovoljna, za tiste v karanteni in potrjeno pozitivne pa obvezna. Zaradi slednjega je opozicija napovedala ustavno presojo.

Kako naj bi aplikacija tehnično delovala, smo zapisali v spodnji novici:

STA