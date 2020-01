Italijansko sodišče tumor pripisalo uporabi mobilnega telefona

Italijansko prizivno sodišče je potrdilo sodbo prvostopenjskega sodišča izpred dveh let, ki je 59-letnemu Italijanu prisodilo mesečno nadomestilo v višini 500 evrov zaradi invalidnosti, ki mu jo je povzročilo 15-letno opravljanje poklica. Zaposlen je bil v Telecomu Italia, 4-5 ur dnevno pa je telefoniral z mobilnim telefonom.

Roberto Romeo je tožil delodajalca, ker so mu po 15 letih diagnosticirali nevrinom (benigni tumor v glavi), zaradi česar so mu morali odstraniti slušni živec. Zatrjeval je, da je to posledica večurnega telefoniranja vsak dan, zato je terjal odškodnino. Sodišče v Ivrei mu je leta 2017 pritrdilo, sedaj pa je sodbo potrdilo še sodišče druge stopnje.

Gre za prvi tovrstni primer, kjer je sodišče razsodilo, da je uporaba mobilnega telefona v vzročni povezavi s pojavom tumorjev v glavi. Italijanski nacionalni inštitut za zdravje je povedal, da med uporabo mobilnih telefonov in pojavom tumorjev ni dokazane vzročne povezave niti ni fizikalnega ali biološkega mehanizma, po katerem bi jo lahko pričakovali. Nekdanji direktor inštituta Walter Ricciardi se je na sodbo odzval z besedami, da bodisi bodo italijanski sodniki dobili Nobelovo nagrado bodisi so storili ogromno napako. Italijanski minister za zdravje je v odzivu dejal, da bodo sodbo spoštovali, a ob tem spomnil na večkrat izrecno izpostavljeno stališče Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), da za uporabo mobilnih telefonov ni nobenih dokazov, da bi kakorkoli povzročala nastanek raka. Enakega mnenja je tudi ameriški Inštitut za raka (NCI), ki je del nacionalne mreže NIH.

Ob tem se velja spomniti, da so v Italiji že padale kakšne nenavadne razsodbe. Guido Bertolaso, ki je bil leta 2009 poveljnik italijanske civilne zaščite, je bil skupaj s šestimi znanstveniki leta 2012 obsojen, ker da so širili neresnične, nepopolne in protislovne trditve po prvem tresenju tal aprila 2009. Veliki potres je potem udaril 6. aprila 2009, potem ko so člani Nacionalnega odbora za napoved in preprečevanje naravnih tveganj ocenili, da je večji potres malo verjeten in da za javnost ni nevarnosti. Znanstvena srenja je sodbo močno obsodila, ker po trenutnem poznavanju fizike in geologije potresov z gotovostjo ne moremo napovedati, kar so jasno povedali tudi obtoženi. Leta 2014 je prizivno sodišče šest znanstvenikov oprostilo. Bertolaso je bil oproščen leta 2016.

V prihajajoči številki Monitorja bomo nadaljevali zgodbo o elektromagnetnih valovanjih. Septembra smo pogledali, kaj so elektromagnetna valovanja, v aktualni številki pa smo razkrinkali nekaj mitov, s katerimi nekateri posamezniki strašijo javnost in s tem služijo. V prihodnji številki pa bomo pogledali, kako lahko lažna novica o elektromagnetnem valovanju postane argument in kako ti posamezniki ne izbirajo taktik, kar vključuje tudi širjenje laži in osebne diskreditacije.