Italija uvaja sledilnik stikov Immuni s tehnologijo družb Apple in Google

V Italiji nameravajo z 8. junijem vpeljati mobilno aplikacijo Immuni, ki bo služila s sledenje kontaktom oseb z boleznijo COVID-19. Rešitev je med prvimi iz novega vala aplikacij, ki temeljijo na tehnologij in programskemu vmesniku za sledenje okužbam, ki sta ga družno razvila Apple in Google in ga v obliki posodobitev za operacijske sisteme že ponudila uporabnikom. Apple iOS 13.5 denimo že podpira novo orodje.

Italija, ki jo epidemija izredno prizadela, saj je po številu smrtnih žrtev še vedno na drugem mestu za ZDA, bo aplikacijo uporabila sprva v pokrajinah Liguria, Abruzzo, Marche in Puglia, kasneje pa jo bodo razširili na celo državo. Italija je tako za Švico druga, ki je prevzela kot osnovo tehnologijo dveh vodilnih proizvajalcev operacijskih sistemov za pametne telefone.

Immuni po funkcionalnosti sledi priporočilom, kot sta jih postavila Apple in Google. Program bo prek vmesnikov bluetooth izmenjeval posebne naključno generirane kode z bližnjimi združljivimi napravami. Če posameznik ugotovi, da je bil okužen s koronavirusom, to sporoči aplikaciji, ta pa, ob strinjanju uporabnik, zalednemu sistemu omogoči posredovanje naključnih kod, s katerimi je bila naprava v kontaktu. Zaledni sistem nato sporoči pošiljateljem naključnih kod, da so bile izpostavljene bližini okužene osebe. Program bo takim uporabnikom nato svetoval samoizolacijo in testiranje za potrditev okužbe.

Pomembno je, da tehnologija zagotavlja zasebnost osebnih podatkov, saj z drugimi osebami ne izmenjuje osebnih podatkov ali njihove lokacije. Apple in Google sta zagotovila anonimizacijo podatkov, poleg tega zagotavljata šifrirano hrambo podatkov in izmenjavo le tistih podatkov v oblak, ki so potrebni, da celoten sistem deluje. V primeru Italije so varuhi pravic dodatno določili, da se morajo podatki na strežnikih brisati, ko niso več potrebni, najkasneje pa do konca letošnjega leta. Mandat in uporabnost programa Immuni sta torej omejena.

Ob objavi novega vmesnika sta Apple in Google navedla, da se za tehnologijo zanima 22 držav, med katerimi pa so štete tudi nekatere zvezne države v ZDA, kar pomeni, da je interes presenetljiv majhen. Oziroma, da so pomisleki posledično še veliki. Omeniti velja še, da sta Apple in Google dala možnost, da v posamezni državi vmesnik uporablja le ena organizacija.

Tovrstne programe so države sprejele zelo različno. Od tistih, recimo manj demokratičnih, ki so programe razvite na lastnih standardih že objavile in dobesedno ukazale njihovo uporabo, do tistih, kjer je prevladal strah pred zlorabami in trdijo, da bodo po tovrstni tehnologiji posegli le v skrajnih primerih, ko bodo izčrpane vse druge možnosti. Sem sodi tudi Slovenija.

Zanimivo je, da pa ob tem nekatere države nasprotno menijo, da sta Apple in Google preveč konzervativna pri zbiranju in posredovanju podatkov. V zadnjem tednu maja je denimo več evropskih držav tehnološke družbe (brez eksplicitnega imenovanja družb Apple in Google) pozvala, da omilijo omejitve povezane s posredovanjem informacij pristojnim (državnim) organom. Med podpisnicami so Francija, Nemčija, Italija, Španija in Portugalska.

Dokument je popisalo tudi 27 zdravnikom in raziskovalcev, ki so mnenja, da proizvajalci ne bi smeli »narekovati pogoje rab«, češ da s tem zmanjšujejo uporabnost tehnologije v boju proti virusu. Kot rečeno je med podpisnicami tudi Italija, ki je le nekaj dni za tem vseeno objavila novico, da prihaja aplikacija Immuni. Po zadnjih raziskavah javnega menja kaže, da bo aplikacijo Immuni uporabljalo okoli 44% Italijanov.