Internetna povezljivost na Tajvanu največja Ahilova peta

Na otočju Matsu, ki upravlja Tajvan, je že več kot mesec dni ni povezave z internetom, ker je podmorski kabel pretrgan. Prebivalci se morajo trenutno zanašati na rezervno povezljivost, ki jo predstavlja mikrovalovni sistem, ali pa uporabljati kitajske kartice SIM za internetno povezljivost prek mobilnih omrežij. Na prvi pogled banalna težava ima pomembne posledice.

Otočje je le nekaj kilometrov od kitajske celine, kable pa so tajvanskih trditvah pretrgala kitajska plovila. Ali to drži, ostaja neznanka, a posledice so enake. Dokler dveh kablov ne bodo popravili, na otočju Matsu običajne internetne povezljivosti ne bo. Podobno ranljivi so vsi otoki, ki imajo eno ali malo povezav. Ob tem pa Tajvanci seveda takoj zastrižejo z ušesi, ker je tudi Tajvan – otok. Do katerega ima Kitajska ozemeljske težnje.

Tajvanu sicer podmorskih kablov ne manjka, zato pretrganje ali dveh ne bi bistveno vplivalo na njegovo povezljivost z internetom. Nemogoče je, da bi po naključju zaradi kakšne nezgode ostal odrezan od sveta. A po drugi strani so ti kabli, četudi jih je 16, priročne tarče, če bi se zgodil kakšen spopad. Analitiki že leta opozarjajo, da je internetna povezljivost Tajvana njegova Ahilova peta. Internet na Tajvanu je več kot Tajvan, saj imajo tam pomembne podatkovne centre tudi multinacionalke, denimo Google. Zadnje težave na otočju Matsu in stopnjevanje geopolitičnih napetosti so zato Tajvance vzpodbudili, da se resno lotijo alternative.

To so sateliti. Tajvan zato resno preučuje možnosti, kako si zagotoviti satelitski internet. Ena izmed možnosti je izstrelitev geostacionarnega satelita, saj je Tajvan dovolj blizu ekvatorja, da bi ga lahko pokrival. Druga možnost je konstelacija satelitov v nizki orbiti, podobno kot SpaceX-ov Starlink ali Amazonov Kuiper. Še tretja možnost je partnerstvo s katerim izmed obstoječih ponudnikov tovrstnih konstelacij. Morda se odločijo tudi za kakšno kombinacijo, a nekaj je gotovo. Tajvan si želi internetne neodvisnosti.