Intel Unison za sodelovanje med Windows, Android in iOS

Intel je poleg nove generacije procesorjev na svojem dogodku pokazal tudi programsko opremo za povezovanje računalnika in telefonov – tako Android kot iPhone.

Program, imenovan Intel Unison, omogoča prenos datotek in fotografij, urejanje notifikacij, sporočil in klicev. Podobne programe smo v preteklosti že srečali, med drugim tudi Microsoftov Phone Link (ali Your Phone), vgrajen v zadnje generacije sistema Windows. A glavna novost Intelove rešitve je podpora oziroma sodelovanje tudi z Applovimi telefoni. Unison se bo s telefonom povezal preko WiFi ali Bluetooth, bodo pa funkcije odvisne tudi od tipa telefona, predvsem bo pri iPhone kakšna omejitev več kot pri Android. Novost bo na voljo tudi pri nekaterih prihajajočih prenosnikih s procesorji dvanajste generacije, bolj široko pa prihodnje leto s širšim prihodom procesorjev nove, trinajste generacije.