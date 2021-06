Objavljeno: 31.5.2021 11:57

Intel predstavil Beast Canyon – mali igričarski PC

Intel že več let ponuja majhne računalnike pod oznako NUC (Next Unit of Computing), na sejmu Computex 2021 pa so sedaj napovedali novi igričarski računalnik v tej obliki.

Seveda ne gre za prvi igričarski NUC, saj so že lani predstavili razmeroma velik model, ki je imel dovolj prostora za diskretno grafično kartico, šlo je za model s kodnim imenom Ghost Canyon. Je pa ta Beast Canyon največji doslej – po volumnu gre za zajetnih 8 litrov. Na eni strani ohišja je prostor za klasični računalnik NUC, ta uporablja mobilne procesorje serije H, na drugi pa večji prostor za grafično kartico. Podpira kartice polne velikosti, do dobrih 30 centimetrov, in višine do dveh rež PCIe. Na voljo bodo sestavljeni računalniki s procesorji i5, i7 in celo i9, z TDP do 65W.

Cene se naj bi začele pri dobrih tisoč evrih, kar bi znala biti sicer kar resna omejitev. Začetek prodaje naj bi bila enkrat letos, kakšna bo dobava v praksi pa bomo seveda še videli. V tem trenutku je dobava nekaterih komponent (sploh grafičnih kartic) izredno omejena.