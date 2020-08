Huawei: »ZDA imajo različna "orodja" s katerimi lahko prepričajo nasprotno stran, da deluje skladno z njihovimi pričakovanji.«

Kitajsko podjetje Huawei, ki je zadnja leta v hudi nemilosti ameriških oblasti (in posledično celotne Zahodne hemisfere), je danes preko slovenske agencije PR poslalo sporočilo, v katerem sporoča, da »so odprti za pogovore z Vlado Republike Slovenije o varnostnih vprašanjih 5G tehnologije«.

Gre seveda za odgovor na pričakovan podpis skupne izjave Slovenije in ZDA glede uvajanja 5G v Sloveniji, ki naj bi nekatere ponudnike tehnologije 5G označila za ne varne.

Američani že dolgo poudarjajo, da je Huawei tesno povezan s kitajsko vlado, torej bi lahko prisluškoval svetovnim mobilnim komunikacijam, kar Kitajci odločno zanikajo. V ZDA je delovanje Huaweia že prepovedano, podobno velja tudi v Avstraliji, na Japonskem in v Kanadi. Evropske države so za tak korak zaenkrat še nekoliko rezervirane, še najbolj »upogljive« so vzhodnoevropske države, med katere sodi tudi Slovenija.