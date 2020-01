Huawei bo namesto Google Maps uporabljal zemljevide TomTom

Kot poroča Reuters so predstavniki nizozemskega podjetja TomTom v petek povedali, da so s Huaweiem podpisali pogodbo, s katero bo slednji dobil pravico uporabljati njihove zemljevide, prometne podatke in ustrezno programsko opremo. Pogodba je bila podpisana že pred časom, vendar je do sedaj niso javno obelodanili.

Ker ima Huawei zaradi ameriške prepovedi poslovanja z nekaterimi ameriškimi podjetji hude težave, med drugim na svojih telefonih ne sme uporabljati Googlovih aplikacij in servisov, se pogodba s TomTomom sliši kot zelo smiselna. Google Maps je v zahodnem svetu postala ključna aplikacija, brez katere si telefone težko predstavljamo (pa najsi bodo to telefoni z Androidom ali pa iPhoni), zato je najti nadomestek zanje ključen.

TomTom se je lani osredotočil na zemljevide in programsko opremo v zvezi z le temi, zato mu ta pogodba gotovo koristi. Mimogrede, tudi Apple za svoje zemljevide uporablja TomTomove podatke.

TomTom ima v trgovinah z aplikacijami tudi svojo aplikacijo, vendar je ta funkcionalno in uporabniško precej slabša od Googlovih Zemljevidov.