Googlovi zemljevidi s podatki o razširjenosti koronavirusa

Google nadgrajuje svoje zemljevide, po novem bodo v njih vključeni tudi podatki o razširjenosti koronavirusa.

Novost naj bi bila že na voljo v vseh 220 državah, ki so vključene v Google Maps, a le v mobilni aplikaciji. V Sloveniji novosti (še?) ni. Pri plasteh (Layers) je na voljo nova plast, imenovana COVID-19 Info. Ta nam poda sedemdnevno povprečje novih potrjenih primerov na 100.000 prebivalcev za določeno regijo, hkrati pa tudi puščico, ki kaže tendenco rasti (torej če število primerov narašča ali pada). Pri Googlu pravijo, da gre za iste podatke, ki so na voljo tudi preko iskalnika, nabrani so iz različnih spletnih virov.