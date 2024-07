Google si je premislil, piškotki ostajajo

Google ne bo ukinil piškotkov tretjih oseb v spletnem brskalniku Chromu, je podjetje sporočilo v ponedeljek.

Google je sporočil, da ne bo ukinil zunanjih piškotkov v najbolj priljubljenem spletnem brskalniku na planetu, temveč bo uvedel novo izkušnjo, ki bo uporabnikom omogočila zavestne, prilagodljive in bolj informirane odločitve o nastavitvah brskanja. Poteza pomeni pomemben odmik od prejšnjih načrtov za postopno ukinitev piškotkov do začetka leta 2025. Google bo osredotočen na večji nadzor uporabnikov nad njihovimi podatki o brskanju, vključno z dodatnimi nastavitvami zasebnosti, kot je zaščita IP v načinu brez beleženja zgodovine in izboljšavami API-jev Privacy Sandbox, svežim naborom orodij, ki bodo omogočala, da bo brskalnik sam sledil spletni aktivnosti posameznika, pri čemer bodo podatki ostali shranjeni lokalno, brskalnik pa bo uporabnika na podlagi pridobljenih informacij razvrstil v različne kategorije in anonimizirane podatke posredoval obiskanim spletnim stranem.

Odločitev pomeni olajšanje za oglaševalce in založnike, ki se zanašajo na piškotke za prikaz ciljanih oglasov in merjenje njihove učinkovitosti. Načrti podjetja za odpravo piškotkov tretjih oseb so bili v zadnjih letih na vrtiljaku zamud in regulatornih ovir. Sprva je Google nameraval ukiniti te piškotke do konca leta 2022, vendar je rok prestavil na konec leta 2024 in nato na začetek leta 2025 zaradi različnih izzivov in povratnih informacij deležnikov, vključno z oglaševalci, založniki in regulatornimi organi, kot je britanska Uprava za konkurenco in trge (CMA). Slednja je izrazila veliko zaskrbljenost, da bi Googlovi načrti na čelu s Privacy Sandbox lahko omejili konkurenco in spletnemu velikanu dali nepravično prednost na trgu digitalnega oglaševanja.