Google pripravlja novosti v spletnem iskalniku

Spletni iskalniki so danes že tako samoumevna tehnologija, da je verjetno sploh ne opazimo. Toda priložnosti za izboljšanje uporabniške izkušnje je še ogromno, zato Google še naprej veliko vlaga v tehnologijo, na kateri je pravzaprav nastala ta družba.

Novostim so tokrat celo posvetili namenski dogodek z imenom Search On ‘21, kjer so prikazali različne novosti, ki jih lahko pričakujemo v naslednjih mesecih. Umetna inteligenca ima pri delovanju spletnih iskalnikov čedalje večjo vlogo, predvsem pri razumevanju vsebin in kontekstov pri njihovem iskanju.

Google je v ta namen razvil novo tehnologijo, ki ji pravijo multimodalno iskanje ali MUM (Multitask Unified Model), s katero bo lažje iskati stvari, ki jih je težko opisati z besedami. Primer rabe so ilustrirali z iskanjem vzorcev v fotografijah. Za osnovo so vzeli srajco z določenim cvetličnim vzorcev, iskalnik pa zna najti druga oblačila, na primer nogavice, ki imajo enak ali podoben vzorec. Tehnologija MUM omogoča tudi iskanje s kombinacijo slik in ključnih besed, kar omogoča boljše filtriranje rezultatov in odpira nove možnosti rabe.

Google trdi, da je to le prvi primer uporabe tehnologije MUM, ki jo bodo v prihodnje uporabili še na številnih drugih področjih, predvsem pa pri integraciji vizualnega iskanja podatkov. Ko smo že pri temu, priljubljeno orodje Google Lens, ki omogoča slikovno iskanje na pametnih telefonih, bo v kratkem na voljo tudi kot dodatek za brskalnik Chrome. Na namizju bomo lahko torej tudi podobno preprosto iskali stvari na podlagi predloženih slik, video posnetkov in celo vsebin opisanih na določeni spletni strani.

Umetna inteligenca in tehnologija MUM sta sprožila tudi začetek prenove centralnega iskalnika, ki bo znal uporabnike voditi po korakih za določena opravila. Iskalnik bo tako z opisom korakov postopka in celo video gradivom pomagal pri popravilu naprav, pa tudi učil slikanja in nudil pomoč uporabnikom, kjer ti ne rabijo samo odgovor temveč vodenje pri postopku. Pomoč bo lahko stopenjska. Iskalnik bo najprej nudil osnovne napotke, kdor pa se želi poglobiti, bo lahko odprl dodatne povezave s podrobnostmi ali možnostmi nadgradnje znanja.

Tehnologija MUM bo prinesla tudi boljšo izkušnjo pri iskanju in uporabi video posnetkov. Googlov iskalnik bo namreč znal razpoznati obravnavane teme v video posnetkih (ne samo razbiranje iz naslova ali opisov) in jih dati v ospredje pri iskanju, kot tudi uporabnika popeljati na mesto v video posnetku, kjer je izbrana tema obravnavana. Google bo tovrstne novosti vpeljeval postopoma v naslednjih mesecih.

Povezano z iskalniki je tudi spletno nakupovanje. Te dve storitvi se čedalje bolj prepletata, Google pa si želi, da bi uporabniki nakupe začeli kar v iskalniku. S kombinacijo orodij, kot je Google Lens in partnerstvi s spletnimi in fizičnimi trgovinami želi Google spremeniti navade, kako kupujemo. Ena od novosti bo denimo prikaz zalog posameznih izdelkov v trgovinah blizu uporabnika. Če želimo dobiti nek izdelek zelo hitro, bo prav prišlo, da bodo zadetki pokazali, kje dejansko lahko takoj dobimo, kar iščemo.

Google si tudi prizadeva, da bi pri uporabi rezultatov iskalnika zagotavljal večjo transparentnost in preprečeval zavajanje uporabnikov. V ta namen bo iskalnik v bodoče na zahtevo znal povedati dodatne informacije o viru informacije in celo o zgodovini oziroma ugledu tega vira. Tako bomo lahko že v iskalniku lažje ločevali “zrnje od plevela”.

Zadnje dve novosti sta povezani z geografsko povezanimi informacijami. Google Maps bo zdaj znal prikazovati območje požarov, potencialno pa tudi drugih okoljskih nezgod. Storitev je že nekaj časa eksperimentalno na voljo v Kaliforniji, zdaj pa jo širijo na cel svet. Prva država izven ZDA, ki bo dobila to storitev, je Avstralija, kmalu pridejo na vrsto druge.

Naslednja novost je zanimiva pretežno za uporabnike v manj razvitih delih sveta in oddaljenih krajih, ki v resnici nimajo pravega naslova. Storitev Google Address Maker, ki temelji na odprto kodnem sistemu Plus Codes bo omogočil, da bo vsakdo lahko ustvaril virtualni naslov, na primer za dostavo paketov ali registracijo v spletne storitve.

Wd-yoxlVU4U