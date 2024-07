Google in Microsoft porabita več elektrike kot 100 držav

V letu 2023 sta tehnološka velikana Microsoft in Google porabila 48 TWh električne energije, vsak po 24 TWh.

Google in Microsoft sta v lanskem letu presegla porabo električne energije več kot stotih držav, vključno z Gano in Tunizijo. Tehnološka velikana porabita ogromno električne energije za pogon svojih podatkovnih centrov, ki zagotavljajo delovanje njihovih storitev v oblaku, vključno z umetno inteligenco. Generativna umetna inteligenca, ki zajema različne sektorje, kot so medicina, izobraževanje, glasba in računalništvo, porabi ogromne količine električne energije in vode za hlajenje, kar predstavlja velik izziv za okolje. Oba tehnološka velikana skupaj z drugimi sicer zagovarjata obnovljive vire energije in pospešeno iščeta alternativne rešitve za svoje potrebe. Microsoft tako na primer sodeluje s podjetjem Helion, ki naj bi do leta 2028 začelo proizvajati jedrsko energijo z jedrsko fuzijo.

Napredek v umetni inteligenci seveda predstavlja predobro priložnost za ustvarjanje velikih dobičkov in podjetja se jim ne bodo kar tako odrekla. Microsoft in Nvidia sta nedavno postali najvrednejši podjetji na svetu, kar analitiki pripisujejo zgodnji uvedbi in naložbam v umetno inteligenco. Elon Musk je eden tistih, ki opozarja, da do leta 2025 morda ne bo dovolj energije za podporo rastočim potrebam umetne inteligence.