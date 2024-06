Gmail dobiva umetno inteligenco Gemini

Google uvaja nove funkcije Gemini AI v odjemalca elektronske pošte Gmail in pisarniške programe Docs, Sheets, Slides ter Drive.

Zmožnosti umetne inteligence, ki nam bodo omogočile povzetke pogovorov in sestavljanje novih sporočil, bodo na voljo v stranski vrstici Gemini, kjer bomo prejemali proaktivne pozive ali sami zastavljali prosta vprašanja. Funkcijo bo izvajal najbolj napreden model umetne inteligence Gemini 1.5 Pro. Branje povzetkov elektronske korespondence bo omogočeno tudi v mobilni aplikaciji Gmail, stranska vrstica pa še v urejevalniku dokumentov Docs, preglednicah Sheets, predstavitvah Slides in oblačni shrambi Drive. Google je zmožnosti umetne inteligence začel postopoma dodajati plačljivim uporabnikom. V naslednjih tednih bodo tako na voljo vsem naročnikom Google One AI Premium, Gemini Business ali Enterprise ter Gemini Education ali Education Premium.