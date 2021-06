Objavljeno: 23.6.2021 10:15

Facebooku patent za »kapo umetne resničnosti«

Področje umetne resničnosti še ni zares zaživelo, vseeno pa se dogaja kar nekaj razvoja – pri Facebooku so tako dobili patent za kapo z vgrajenim zaslonom.

Gre za enostavno kapo s šiltom, iz katerega se spusti zaslon. Večina dosedanjih poizkusov (denimo Google Glass iz leta 2012) je uporabljalo očala, a so ta hitro postala prevelika in pretežka, težavno je tudi odvajanje toplote. Facebook je patent vložil že leta 2019, poudarjajo, da se lahko uporablja z različnimi oblikami kap in klobukov – tudi s kavbojskimi klobuki, fedora klobuki, itd. Sami vidimo kar veliko potenciala, predvsem pri kakem športu – denimo kolesarska čelada z integriranim zaslonom, ki bi nam pokazal GPS in podobne podatke. A pri tem smo v dvomih, da bo Facebook pravi proizvajalec, saj si pri njih predstavljamo, da bi čez omenjene podatke leteli oglasi.