Facebook v Avstraliji blokiral deljenje vsebin medijev

Danes zjutraj so Avstralci ugotovili, da na Facebooku ne morejo več deliti povezav do novic in drugih medijskih vsebin. Uporabniki drugod po svetu pa ne morejo deliti povezav do avstralskih novic. Težava ni naključna, temveč gre za nov korak pri kazanju mišic med Facebookom in avstralskimi oblastmi.

Facebook in Google obvladujeta trg digitalnega oglaševanja do te mere, da bi lahko govorili o duopolu. V Avstraliji ocenjujejo, da se nanju pretoči kar 81 odstotkov vsega oglaševalskega denarja za digitalne oglase. Srž problema pa tiči v dejstvu, da Facebook in Google sicer ponujata storitev, ne pa vsebine – to ustvarjajo uporabniki in medijske hiše. Zato so povsod po svetu čedalje glasnejši pozivi, da bi morali digitalni velikani plačevati digitalni davek, del katerega bi dobili tudi mediji.

Avstralija je zato pripravila zakonodajo, ki bo od tehnoloških gigantov zahtevala prav to. V zameno za prikaz izvlečkov (tudi zelo kratkih) novic bodo morali skleniti dogovore z medijskimi hišami. Če tega ne bodo storili oziroma se ne bodo sporazumeli, bo pošten dogovor prisilno določilo neodvisno telo. Ne gre za linkanje kot tako, kar so sicer tudi želeli sprva zaračunati, temveč izpis izvlečkov, kar počne Facebook ob vsakem deljenju povezave oziroma Google v Newsu. To pa je že uporaba teh vsebin, saj marsikdo informacijo dobi, ne da bi originalno stran sploh odprl.

Medtem ko se je Google uklonil in že sklenil nekaj dogovorov z medijskimi hišami, je Facebook vztrajal, da Avstralija očitno ne razume njihovega posla. Zaradi tega so se odločili, da bodo v Avstraliji onemogočili ogledovanje in deljenje novic, globalno pa dostop do avstralskih novic. Facebook trdi, da je njegovo razmerje drugačno od Googlovega, saj slednji indeksira vse in to neprostovoljno, medtem ko so objave na Facebook vedno namerne. Facebook trdi, da imajo od njega avstralski mediji v resnici korist, in sicer lani okrog 407 milijonov avstralskih dolarjev.

Odziv prebivalstva je bil silovit. K temu je pripomogla tudi pomota, zaradi katere je Facebook za nekaj časa blokiral dostop do skupin, ki se družijo okoli športa, skupin o covidu, političnih, dobrodelnih itd. Iz Human Rights Watch so že sporočili, da gre za nevarno cenzuro prostega pretoka informacij. Avstralska vlada vztraja, da se zakon sprejme – spodnji dom parlamenta ga je že potrdil. Facebook pa po drugi strani, čeprav novice, sploh pa Avstralija, predstavljajo zanemarljiv delež prihodkov, vztraja iz principa. Preprečiti želi, da bi v prihodnosti še kakšni državi padlo na pamet regulirati Facebook.

Facebookov odziv je najlepši prikaz, kako močni so postali digitalni giganti. V ZDA večina prebivalstva novice prejme v glavnem prek družbenih omrežij, drugod pa odstotek ni dosti nižji. In družbena omrežja imajo dejansko moč odločati, kaj in kdo bo viden. Družbena omrežja so novi Google.

Facebookov odziv