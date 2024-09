Facebook prisluškuje telefonskim pogovorom?

Facebookov partner je priznal prisluškovanje telefonom, katerega informacije je izkoristil za ciljno oglaševanje.

V nedavni razkriti predstavitvi strankam je eden izmed domnevnih Facebookovih marketinških partnerjev pojasnil, kako uporablja mikrofone pametnih telefonov za prisluškovanje pogovorom uporabnikov, ki jim na podlagi pridobljenih informacij nato prikazuje osebno krojene oglase. Gre za Cox Media Group (CMG), ki trdi, da njihova programska oprema Active Listening uporablja umetno inteligenco za zajemanje podatkov o namerah uporabnikov v realnem času. Te podatke nato oglaševalci kombinirajo z vedenjskimi podatki, da ciljno oglašujejo potrošnikom, ki so pripravljeni na nakup.

Razkritje je povzročilo odziv velikih tehnoloških podjetij, kot so Google, Amazon in Meta (lastnik Facebooka), ki so začela preverjati svojo povezavo s CMG in njihovo uporabo sporne tehnologije. Čeprav CMG trdi, da je takšna praksa zakonita, so se pojavili dvomi glede njene etičnosti in zakonitosti.