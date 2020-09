Evropski oblak GAIA-X korak bližje izvedbi

Evropska unija ne želi biti odvisna od oblačnih storitev velikih ponudnikov, zato je lani sprožila projekt GAIA-X, s katero bo Evropa dobila lastno infrastrukturo za sodobne storitve v oblaku. Manj kot leto dni od prve javne najave projekta se kažejo prvi konkretni koraki v nastanku organizacije, ki utegne v prihodnosti igrati ključno vlogo v nudenju storitev v oblaku v Evropi, zlasti za potrebe javnega sektorja, zelo verjetno pa tudi precej širše.

Sredi septembra so tako predstavniki Evropske komisije podpisali listine za ustanovitev družbe GAIA-X AISBL (association internationale sans but lucratif), torej neprofitne mednarodne družbe, ki bo ponujala storitve v oblaku. Sedež družbe bo v Bruslju. Postopek ustanovitve naj bi se predvidoma zaključil do sredine novembra, ko bo EU organizirala prvo mednarodno srečanje GAIA-X Summit, torej prvo predstavitev javnosti.

Ustanovitev družbe pa ni edini pomemben korak v procesu nastajanja evropskega oblaka. Sočasno so namreč objavili podpis dogovora o sodelovanju dveh vodilnih evropskih ponudnikov podatkovnih storitev v oblaku, nemške družbe T-Systems (v lasti Deutche Telekom) in francoske OVHcloud. Obe družbi bosta prispevali svoje storitve projektu GAIA-X, kar lahko štejemo kot materialni temelj celotnega projekta.

Čeprav vse podrobnosti dogovora še niso znane, bo T-System prispeval predvsem svojo mrežo podatkovnih centrov in izkušnje z upravljanjem storitev v javnem sektorju, medtem ko bo OVHcloud prispeval svoje programske rešitve in izkušnje z upravljanjem storitev v oblaku. Zavezništvo je pomembno, ker predstavlja trden temelj v strukturi GAIA-X in zagotavlja vse potrebno za ponudbo storitev v oblaku.

Evropska komisija je močan sponzor projekta, ki lahko računa na znatne sredstva iz paketa skoraj 2 milijard evrov, v začetku leta namenjenih za ohranitve tehnološke suverenosti Evrope in njenih državljanov. Ta korak je še posebej pomemben po tem, ko je Evropsko sodišče nedavno razveljavilo dogovor Privacy Shield med ZDA in EU, s katerim naj bi dosegli pravila za spoštovanje zasebnost in drugih osebnih pravic pri stroitvah v oblaku. Če se bodo razmere tu začele še bolj zaostrovati, bo imela GAIA-X še večji pomen, kot si trenutno predstavljamo.

Medtem se število evropskih podjetij, ki so se zavezali projektu GAIA-X kar hitro daljša. Med velikim družbami so: 3DS OUTSCALE, Amadeus, Atos, Beckhoff Automation, BMW, Bosch, CISPE, DE-CIX, Deutsche Telekom, Docaposte, EDF, Fraunhofer Gesellschaft, German Edge Cloud, IMT, International Data Spaces Association, Orange, OVH, PlusServer, Safran, SAP, Scaleway in Siemens. Ne dvomimo, da se bodo kmalu pridružili tudi drugi.