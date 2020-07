Evropskega regulatorja močno zanima, kaj bo Google počel s podatki, ki so jih zajele pametne zapestnice Fitbit

Poročali smo že, da je Google napovedal nakup podjetja Fitbit, ki je eden pomembnejših proizvajalcev pametnih zapestnic. Glede na to, da Googlu nikakor ne uspe resno zagnati svojega »urnega« operacijskega sistema Wear OS, se je zdel nakup, ki je vreden 2,1 milijarde dolarjev smiseln. Google bi pridobil uveljavljenega proizvajalca ustrezne strojne opreme. Kaj pa če gre pri nakupu v resnici za kaj drugega? Tako meni tudi evropski regulator.

Financial Times poroča, da je regulator Googlu poslal 60-stranski vprašalnik, ki naj bi jim pojasnil, kako bi nakup vplival na tržišče digitalnih zdravstvenih pomočnikov, kako bi morebiti prizadel konkurenčne športne aplikacije v trgovini Play Store in – kako bo Google morda uporabil zdravstvene profile uporabnikov zapestnic Fitbit. Google mora na vprašalnik odgovoriti do 20. julija. Opazovalci menijo, da natančnost vprašanj nakazuje, da se Evropa morda pripravlja na resno preiskavo v tej smeri.

Glede na to, da je kralj pametnih ur v resnici Apple (32% tržni delež, sledita Xiaomi in Samsung z 12, oz. 9 odstotki), Fitbit pa zaseda le borih 5%, je verjetno jasno, da Google na tem področju ne bo postavil monopola. Ker pa ima kar 90% odstotni delež pri prodaji spletnih oglasov in ustreznih orodij, obstaja velika nevarnost, da bo ta delež še povečal z morebitni spornim vedenjem o zdravstvenem stanju (srčni utrip, aktivnost in mobilnost) milijonov uporabnikov zapestnic Fitbit.

Podobne pomisleke je izrazila tudi avstralska komisija za konkurenco in varstvo potrošnikov, nakup pa skrbi tudi potrošniške organizacije iz ZDA, Evropske unije, Mehike, Kanade in Brazilije.

Google odgovarja, da gre pri nakupu »za naprave in ne za podatke«. Morda.