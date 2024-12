Evropa z lastnim satelitskim internetom

Evropska unija je podpisala pogodbo za razvoj IRIS², satelitske konstelacije z 290 komunikacijskimi sateliti, ki bodo delovali v srednji in nizki Zemljini orbiti.

IRIS², katere ime pomeni Infrastruktura za odpornost, medsebojno povezanost in varnost preko satelitov, bo zagotavljala varno povezljivost vladnim uporabnikom, zasebnim podjetjem in evropskim državljanom, hkrati pa omogočila hiter internet na območjih brez pokritosti.

Javni in zasebni projekt je vreden 10,6 milijarde evrov in naj bi bil dokončan do leta 2030. Pogodba o dvanajstletni koncesiji za razvoj, izstrelitev in upravljanje sistema je bila dodeljena konzorciju SpaceRISE, ki ga vodijo evropski satelitski operaterji SES, Eutelsat in Hispasat. Konzorcij podpira tudi več evropskih podjetij, kot sta Airbus in Deutsche Telekom.

Henna Virkkunen, podpredsednica za tehnološko suverenost in varnost, je ob tem povedala: »Konstelacija bo zaščitila naše kritične infrastrukture, povezala najbolj oddaljena območja in povečala strateško avtonomijo Evrope. Partnerstvo s konzorcijem SpaceRISE dokazuje moč javno-zasebnega sodelovanja za spodbujanje inovacij in prinašanje konkretnih koristi za vse Evropejce.«

Projekt IRIS² naj bi predstavljal močno konkurenco Starlinku podjetja SpaceX, ki je od leta 2018 izstrelil že okoli 7.000 satelitov. Evropska unija se s tem odziva na potrebo po večji konkurenci v vesoljskem sektorju, spodbuja inovacije in znižuje stroške storitev.