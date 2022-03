EU Googlu: blokirajte povezave do ruskih medijev

Evropska Unija od Googla zahteva, da iz iskalnih rezultatov umaknejo povezave do ruskih državnih medijev RT in Sputnik.

Evropa bi rada s tem ustavila rusko propagando, a se s tem pojavljajo tudi vprašanja v zvezi s svobodo govora. Kar nekaj velikih spletnih velikanov se je že odločilo, da blokirajo objave ruskih državnih medijev – med njimi so tudi Facebook, Twitter, TikTok in YouTube. EU je sicer že 2. marca uradno prepovedala oddajanje televizijskih hiš RT in Sputnik, a takrat še ni bilo povsem jasno, kaj to pomeni za družabna omrežja. Pri tem je tudi zanimivo, da EU svojega dokumenta z zahtevami ni javno objavila, kar je sprožilo tudi kritike okoli transparentnosti delovanja – dokument so namreč pri Googlu naložili na spletišče, kjer se objavljajo državnih zahtevki.