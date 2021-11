Britanski regulator bo najverjetneje preprečil Facebookov nakup podjetja Giphy

Financial Times poroča, da bo britanski regulator CMA najverjetneje odločil, da podjetje Meta (Facebook) ne sme kupiti največjega svetovnega ponudnika animiranih GIFov, podjetje Giphy.

To bi bilo prvič, da bi regulator katerega izmed večjih nakupov v svetu IT tudi dejansko prepovedal, vendar glede na dogajanje v zadnjem času ne bi bilo nenavadno. CMA je denimo že oktobra podjetju Meta naložil kazen 60 milijonov evrov (najvišjo kazen v svojem obstoju), ker se ni držal opozorila, da morata podjetji do zaključka postopka v Veliki Britaniji delovati kot ločeni podjetji.

Postopek je bil sicer sprožen zaradi bojazni, da bi Facebook kot eden največjih ponudnikov oglaševalskega prostora v spletu lahko še dodatno zacementiral svoj položaj in oviral konkurenco.

Če se bo prepoved dejansko zgodila, opazovalci napovedujejo Facebookovo pritožbo, saj so odgovorni že prejšnje ukrepe CMA označili kot pretirane. Opazovalci tudi menijo, da so državni regulatorji postali bolj pozorni na tovrstne nakupe velikih tehnoloških podjetij, od kar jim je pred časom med prsti spolzel Facebookov nakup konkurentov WhatsApp in Instagram.