Bolgarija postaja pomemben evropski center za raziskave in razvoj umetne inteligence

V Bolgariji bodo septembra odprli nov raziskovalni inštitut INSAIT (Institute for Computer Science, Artificial Intelligence and Technology), ki ima ambicijo postati eden vodilnih centrov za raziskave in razvoj na področju umetne inteligence v Evropi.

Podporo za nov raziskovalni center so poleg bolgarske vlade in Evropske Unije zagotovili tudi Amazon Web Services (AWS), Google in družba DeepMind, ki bodo prispevali tako računalniške zmogljivosti v oblaku, kot tudi strokovno znanje, podprli pa bodo tudi posamezne projekte inštituta.

INSAIT je zanimiv tudi iz vidika sodelovanja na akademskem nivoju, saj bo modeliran v celoti po vzoru podobnih institutov na univerzah MIT, UC Berkeley in Max-Planck. Glavna univerzitetna partnerja, ki sodelujeta pri ustanovitvi sta ETH iz Züricha in EPFL in Lozane. Na znanstvenem nivoju bodo sodelovali še z univerzami IST Austria, MIT, UC Berkeley, Yale, Princeton in Technion.

Novi bolgarski inštitut je doslej eden najbolj ambicioznih projektov decentralizacije raziskovalnega dela in okrepitve tovrstne dejavnosti na področju Vzhodne Evrope. Samo bolgarska vlada je v projekt vložila 100 milijonov evrov, pričakovati pa je možno tudi vložke drugih organizacij in podjetij.

Obenem gre za zelo zanimiv načrt zadrževanja visoko kvalificirane delovne sile in znanstvenikov v državah Vzhodne Evrope, saj so migracije v zahodne države v preteklosti močno omejevale možnost razvoja regije. Za primer, Bolgarijo vsako leto zapusti okoli 30.000 ljudi, v veliki meri prav tisti s specializiranimi znanji in velikim talentom.