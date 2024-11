Bo umetna inteligenca nadomestila stavkajoče delavce?

Direktor podjetja Perplexity, ki se ukvarja z iskalniki na osnovi umetne inteligence, Aravind Srinivas, je ponudil storitve svojega podjetja za pomoč New York Timesu med stavko tehničnih delavcev.

Stavka, ki jo je napovedal sindikat NYT Tech Guild, je posledica dolgotrajnega spora glede plač in delovnih pogojev. Delavci zahtevajo 2,5-odstotno letno povišanje plače ter ohranitev dvodnevnega dela v pisarni tedensko. Pri New York Timesu so izrazili zaskrbljenost glede stavke tik pred ameriškimi volitvami, saj je javnost močno odvisna od njihovega novinarskega poročanja v tem ključnem času.

Srinivas je na platformi X zapisal, da je podjetje Perplexity pripravljeno zagotoviti potrebno tehnično podporo za New York Times, kar je sprožilo precejšnje kritike, saj bi lahko to dejanje oslabelo kolektivno moč delavcev pri pogajanjih. Čeprav je Srinivas kasneje pojasnil, da ponudba ni bila namenjena zamenjavi novinarjev ali tehničnih strokovnjakov z umetno inteligenco, ampak zgolj zagotavljanju storitev tehnične podpore, ostajajo dvomi, kako bi Perplexity lahko zagotovil tovrstne storitve, ne da bi nadomestil delavce, ki stavkajo.