Asahi Linux za Apple z M1

Ekipa sistema Asahi Linux že nekaj časa pripravlja različico, ki bi delovala na Applovih računalnikih s procesorji ARM (zaenkrat torej družino M1), sedaj je na voljo prva alpha različica.

Ekipa je morala prilagoditi nekaj obstoječih gonilnikov, gonilnike za grafično kartico pa so morali sami spisati. Med podprto opremo je zaenkrat brezžična kartica WiFi, USB 2.0 preko vmesnika Thunderbolt (3.0 naj bi bil podprt kmalu) in vgrajeni zaslon prenosnikov. Manjka še podpora za Displayport in Thunderbolt, za spletno kamero, bluetooth, sistem tudi še ne more v spanje. Pravijo, da naj bi bil sistem »končan« nekje v roku leta ali dveh, torej da bo podprta vsa strojna oprema. Do takrat bo Apple seveda ponujal že nove generacije teh naprav, a razvijalci pravijo, da gre tu za osnovo, ki jo bodo lahko s časom dograjevali.

Trenutni namestitveni program moramo zagnati iz komandne vrstice, potrebujemo pa vsaj 53 GB prostora za namestitev z grafičnim okoljem KDE Plasma. Asahi sicer potrebuje le 15 GB, a mora ostati vsaj 38 GB prostega prostora za macOS, da lahko izvaja sistemske nadgradnje. Dual-boot, torej zagon kateregakoli izmed dveh sistemov, naj bi deloval enako kot na Applovih računalnikih z Intelovimi procesorji, torej se ob zagonu pojavi možnost izbire sistema. Kasnejše nadgradnje Asahi Linuxa naj bi bile na voljo neposredno znotraj sistema, torej ne bodo terjale vnovične namestitve.