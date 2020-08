Apple potrdil govorice o zamudah pri dobavi iPhone 12

Že nekaj časa se v spletu pojavljajo govorice, da naj bi prihodnja generacija Applovih iPhone zamujala, predvsem zaradi logističnih ovir, povezanih s koronavirusom.

To so sedaj vsaj posredno potrdili tudi pri Applu, konkretno med objavo poslovnih podatkov za preteklo četrtetje. Luca Maestri, glavni finančni direktor podjetja, je povedal, da bo prodaja novih telefonov letos stekla kasneje, kot smo bili doslej vajeni. Lani se je prodaja začela proti koncu Septembra, letos pa se naj bi začela slab mesec kasneje. To bo sicer vplivalo tudi na poslovne rezultate za tekoče četrtletje, ki se konča z začetkom oktobra. Na to so sicer namignili tudi pri Qualcommu, kjer so omenili »manjšo zamudo« pri splavitvi »novega telefona najvišjega razreda«, kjer sicer niso povedali, za katere telefone naj bi šlo.

Prišli naj bi sicer štirje modeli, vsi naj bi uporabljali zaslone OLED, cene se naj bi začele pri 650 dolarjih. Po daljšem času se spet obeta oblikovna prevetritev, na voljo pa bodo s tremi velikosti zaslonov – 5,4, 6,1 in 6,7 palca.