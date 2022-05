Apple po 21 letih opušča iPod

Apple je v zadnjih dvajsetih letih doživel enormen preporod, sedaj pa opušča napravo, s katero se je vse to začelo –iPod.

Večino modelov iPod so v zadnjih letih že opustili – iPod Nano, iPod Shuffle, itd. Sedaj pa so sporočili, da so prenehali s proizvodnjo še zadnjega modela, iPod Touch, prodali bodo le še obstoječe zaloge. Gre za predvajalnik, ki je pravzaprav iPhone brez telefonskega dela. Torej lahko na njega nameščamo aplikacije, lahko brskamo po spletu, a le preko povezave WiFi. Prvo generacijo tega predvajalnika so predstavili leta 2007, v tem času so ga večkrat osvežili, nazadnje leta 2019.

Originalni iPod je Apple predstavil leta 2001, torej nekaj let po vrnitvi Steve Jobsa. Naprava je postala prodajna uspešnica, sploh po tem, ko so predstavili še iTunes za Windows, s čimer so si razširili krog potencialnih uporabnikov.

No, jasno je, da je čas namenskih MP3 predvajalnikov že zdavnaj mimo, saj vse to (in še več) zmorejo pametni telefoni, tudi tisti najcenejši.