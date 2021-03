Apple opustil HomePod – ostaja le HomePod mini

Applov je po štirih letih opustil svoj prvotni pametni zvočnik HomePod, energijo bodo raje vložili v lani predstavljen model mini.

Apple je pri razvoju originalnega zvočnika HomePod poseben poudarek dal kakovosti zvoka, po čemer je prehitel vso konkurenco. Je pa naprava zato razmeroma draga – ob splavitvi je v ZDA veljala 350 evrov (brez davka – kasneje so ceno sicer spustili na 300 dolarjev). Za "pamet" je vgrajena pomočnica Siri, ki pa po funkcionalnostih zaostaja za konkurenco (denimo Google Home Assistant in Amazon Alexa), zvočnik tudi nima podpore predvajanja preko Bluetootha. Novejši in občutno cenejši HomePod mini je s ceno 99 dolarjev občutno popularnejši in bo prevzel glavno vlogo Applovega ekosistema pametnega doma.